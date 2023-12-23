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В Праге мужчина угрожал макетом гранаты

В Праге полиция задержала двух мужчин, один из которых угрожал макетом гранаты

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Michal Kamaryt/CTK Photo/Global Look Press

Полиция задержала в центре Праги двух мужчин, один из которых угрожал макетом гранаты. Об этом сообщил новостной портал novinky.cz.

Операция по их задержанию прошла в 20:30 (22:30 мск) после поступления в полицию информации об угрозе. По данным портала, движение транспорта и пешеходов на месте инцидента было перекрыто. Прибывший на место ЧП сапер констатировал, что речь шла о макете гранаты.

Уточняется, что между задержанными произошла драка, при которой один из них достал из кармана муляж гранаты и стал угрожать противнику. Участники инцидента являются иностранцами.

21 декабря мужчина открыл стрельбу в университете Праги. Чешские СМИ писали, что студентам пришлось прятаться от нападавшего на крыше вуза. Знакомые характеризовали его как тихого и незаметного молодого человека, который хорошо учился и получил несколько ученых степеней. Чешская полиция проверяет версию о том, что студент вдохновился недавней стрельбой в брянской гимназии.

Ранее девушка затаила обиду на одноклассников и готовилась к массовой стрельбе.

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