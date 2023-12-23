Россиян предупредили о рассылке фейковых писем о доставке перед Новым годом

Мошенники перед новогодними праздниками отправляют поддельные письма якобы от службы доставки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора направления кибербезопасности «EdgeЦентр» Артема Избаенкова.

«Одна из их ключевых техник обмана — использование поддельной информации о доставке», — рассказал он.

Он отметил, что мошенники могут использовать электронную почту, похожую на официальные адреса служб доставки.

В письмах часто на клиента «давят» — сообщают, что посылка будет возвращена обратно, если он немедленно не предпримет какие-либо действия.

Эксперт подчеркнул, что официальные службы доставки не просят делиться личной информацией или проводить оплату напрямую через e-mail.

До этого Избаенков рассказывал, что на предновогодних распродажах для россиян возрастает риск столкнуться с кибермошенниками, охотящимися за личными данными граждан. Одной из наиболее популярных схем кражи данных стали фальшивые сайты онлайн-магазинов, которые завлекают пользователей большими скидками.

Ранее сообщалось, как мошенники обманывают на сайтах знакомств.