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Украинцев рассердил финал конкурса красоты «Мисс Земля»

«Обозреватель»: украинку лишили экранного времени на конкурсе «Мисс Земля»

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MISS EARTH Official/YouTube

В суперфинале конкурса «Мисс Земля», проходившего накануне во Вьетнаме, участницу из Украины Анастасию Фейер лишили экранного времени и якобы принудили танцевать с россиянкой Дарьей Луконькиной. Об этом пишет украинское издание «Обозреватель».

«Шоу не задалось с самого начала, когда из-за непонятных неполадок украинку даже не показали зрителям», — говорится в статье.

Отмечается, что когда на сцене появились пять девушек, в числе которых была Фейер, трансляция прервалась и возобновилась на других участницах конкурса. А во время выступления в купальных костюмах украинка «оказалась неподалеку» от россиянки и «была вынуждена делить с ней сцену».

Журналисты пожаловались на то, что у Фейер было очень мало экранного времени, в то время как Луконькину показывали активнее.

Представительница России Дарья Луконькина попала в ТОП-20 финалисток международного конкурса красоты «Мисс Земля». В этот список также вошли девушки из Нидерландов, Таиланда, Бельгии, Южно-Африканской Республики, Филиппин, Болгарии, Индии, Пуэрто-Рико, Албании, Зимбабве, Бразилии, Канады, Великобритании, Маврикия, Соединенных Штатов, Казахстана, Индонезии и Вьетнама.

Обладательницей титула «Мисс Земля — 2023» стала албанская представительница Дрита Зири. В 2022 модель выиграла конкурс «Мисс Албания», а потом заняла второе место в конкурсе «Мисс Глобус».

Ранее модель из Крыма заявила о своем исключении из финала конкурса «Мисс Земля».

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