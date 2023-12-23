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Врач-психиатр предупредил россиян об опасности шампанского

Врач-психиатр сообщил, что шампанское может привести к алкоголизму

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Depositphotos

Врач-психиатр Руслан Исаев заявил, что аналогия, которую провели россияне между употреблением шампанского и празднованием Нового года, формирует стереотип на психологическом уровне, что его употребление не вызывает зависимость. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Шампанское несет в себе некий образ — статусный, возвышенный. Человек пытается отодвинуть от себя образ зависимости. Здесь играют роль психологические стереотипы. Что касается химических особенностей напитка, то зависимость возникает не от пузырьков газа в шампанском», — сказал Исаев.

По мнению специалиста, шампанское вредно из-за совокупного количества этанола, что приводит к суммарно накопленной концентрации алкоголя «за энное количество времени».

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что самым опасным алкогольным напитком является абсент, потому что в нем содержится много спирта и полыни, которые могут оказать сильное негативное воздействие на здоровье человека. По ее словам, данный напиток моментально разрушает печень и почки. Помимо этого, токсичные вещества в напитке попадают в кровь, что негативно сказывается на сердце и мозге человека.

Ранее психиатр-нарколог объяснил, как формируются внутренние запреты на прием алкоголя.

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