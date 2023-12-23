Новый нацпроект по оздоровлению водоемов может появиться в РФ

Глава Министерства природы России Александр Козлов заявил, что в российском правительстве обсуждают создание нацпроекта по оздоровлению водоемов и очистке рек. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, вблизи российских рек проживают свыше 111 миллионов человек, что говорит о важности вопросов судоходства, а также строительства очистных сооружений.

«Мы обсудили важных два вопроса: первое, нашей стране нужен нацпроект, связанный с водой. Послание президента было по этому поводу, где он неоднократно об этом говорил, и правительство уже занялось этой работой: на протяжении года мы попытались собрать всю проблематику, связанную с этим вопросом — с очисткой рек, возможностью их экологического оздоровления», — сказал Козлов.

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Ранее сообщалось, что в России выделят 43 млрд рублей на реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» в 2023-2024 году. Новый этап проекта позволит снизить объем сброса загрязненных сточных вод в реку Волга в три раза, сбросы уже удалось снизить на 30%, с 3,17 до 2,2 кубических километра в год.

На весь период действия проекта также выделено 148,3 млрд рублей на строительство и реконструкцию очистных сооружений. Завершить пока удалось 93 мероприятия на территории 15 субъектов. Абрамченко поручила Минстрою, Минприроды и Росприроднадзору проверить работу очистных сооружений и представить меры по ликвидации рисков для вновь вводимых объектов.

Ранее судно с дизтопливом затонуло на Волге в Саратовской области.