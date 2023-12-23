В Яндекс Путешествиях рассказали, куда предпочитают ездить россияне на Новый год

Аналитики Яндекс Путешествий выяснили, отели каких регионов и стран выбирают россияне, чтобы встретить Новый год.

В этом году, как и в прошлом, большинство пользователей сервиса во время новогодних праздников отдали предпочтение внутреннему туризму.

Далее следуют страны ближнего зарубежья — Беларусь, Абхазия и Казахстан. Среди стран дальнего зарубежья наиболее популярны ОАЭ, Турция и страны Европы.

Наиболее популярными российскими городами по забронированным отелям стали: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород.

По данным аналитиков, в среднем на новогодних праздниках пользователи останавливаются в зарубежных отелях на срок от 4 до 7 дней, а в российских — примерно на 3 дня. В среднем пользователи сервиса бронировали отели по России за 62 дня до новогодних каникул. Из популярных российских направлений раньше всего планировали поездки в Архыз — за 92 дней, в Сочи — за 77 дней и в Анапу — 74 дня.

До этого эксперты Яндекс Путешествий называли ТОП-5 направлений для одиночных поездок в январские каникулы 2024 года.

Ранее россияне назвали три критерия для выбора ресторана на Новый год.