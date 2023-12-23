Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Яндекс Путешествиях рассказали, куда предпочитают ездить россияне на Новый год

Яндекс Путешествия: на Новый год россияне выбирают Россию, Беларусию и Абхазию

close
100%
Shutterstock

Аналитики Яндекс Путешествий выяснили, отели каких регионов и стран выбирают россияне, чтобы встретить Новый год.

В этом году, как и в прошлом, большинство пользователей сервиса во время новогодних праздников отдали предпочтение внутреннему туризму.

Далее следуют страны ближнего зарубежья — Беларусь, Абхазия и Казахстан. Среди стран дальнего зарубежья наиболее популярны ОАЭ, Турция и страны Европы.

Наиболее популярными российскими городами по забронированным отелям стали: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород.

По данным аналитиков, в среднем на новогодних праздниках пользователи останавливаются в зарубежных отелях на срок от 4 до 7 дней, а в российских — примерно на 3 дня. В среднем пользователи сервиса бронировали отели по России за 62 дня до новогодних каникул. Из популярных российских направлений раньше всего планировали поездки в Архыз — за 92 дней, в Сочи — за 77 дней и в Анапу — 74 дня.

До этого эксперты Яндекс Путешествий называли ТОП-5 направлений для одиночных поездок в январские каникулы 2024 года.

Ранее россияне назвали три критерия для выбора ресторана на Новый год.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами