В Херсонской области прозвучали взрывы

На Украине сообщили, что в подконтрольных Киеву районах Херсонской области произошли взрывы во время воздушной тревоги. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

Отмечается, что подробности не приводятся, а местные власти не стали комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что взрывы раздались в подконтрольном Украине городе Херсон.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

22 декабря 2023 года стало известно, что взрывы произошли ночью в Одессе на юге Украины, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). До этого в Хмельницкой области на западе Украины произошли взрывы.

Ранее сообщалось, что в Киеве обломки сбитой ракеты упали на жилой дом.