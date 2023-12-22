Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сотни человек в Париже вышли на акцию из-за закона о миграции

В Париже сотни человек вышли на протест против закона о миграции

close
100%
Sarah Meyssonnier/Reuters

Сотни человек в Париже приняли участие в акции против нового закона, который ужесточил правила миграции во Франции, передает РИА Новости.

По данным агентства, основную массу протестующих составляют мигранты, в основном из африканских стран. Колонна движется от площади Республики к площади Шатле, протестующие несли растяжки со словами: «Координация нелегалов: свобода передвижения и места жительства для всех!». Также участники акции скандировали лозунги с критикой главы МВД Жеральда Дарманена.

Организаторами мероприятия выступили ассоциации по защите мигрантов, которые призывают усилить давление на власти и выходить на акции протеста по всей стране. Аналогичные «марши солидарности» запланированы в других городах Франции.

До этого министр здравоохранения Франции Орельян Руссо уволился из-за жестокого закона о миграции. Информацию об увольнении чиновника по собственному желанию подтвердил официальный представитель французского кабмина Оливье Веран в социальных сетях.

Ранее Макрон заявил, что позиции Польши и Венгрии по миграции не повлияют на решение ЕС.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами