Сотни человек в Париже вышли на акцию из-за закона о миграции

Сотни человек в Париже приняли участие в акции против нового закона, который ужесточил правила миграции во Франции, передает РИА Новости.

По данным агентства, основную массу протестующих составляют мигранты, в основном из африканских стран. Колонна движется от площади Республики к площади Шатле, протестующие несли растяжки со словами: «Координация нелегалов: свобода передвижения и места жительства для всех!». Также участники акции скандировали лозунги с критикой главы МВД Жеральда Дарманена.

Организаторами мероприятия выступили ассоциации по защите мигрантов, которые призывают усилить давление на власти и выходить на акции протеста по всей стране. Аналогичные «марши солидарности» запланированы в других городах Франции.

До этого министр здравоохранения Франции Орельян Руссо уволился из-за жестокого закона о миграции. Информацию об увольнении чиновника по собственному желанию подтвердил официальный представитель французского кабмина Оливье Веран в социальных сетях.

Ранее Макрон заявил, что позиции Польши и Венгрии по миграции не повлияют на решение ЕС.