Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Блогер Аяз Шабутдинов лишился одного из адвокатов

Адвокат Апаликов заявил, что больше не будет защищать блогера Аяза Шабутдинова

close
100%
ayazshabutdinov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Адвокат Никита Апаликов больше не является защитником блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова. Об этом юрист сообщил в своем Telegram-канале.

«Я был первым, кто включился в защиту на начальной, самой тяжелой для человека и его окружения стадии и, уверен, мы достойно и с точки зрения права, и с точки зрения духа, прошли этот путь. Но на данный момент мое участие в уголовном деле Аяза завершено», — написал Апаликов.

До этого Аяза Шабутдинова лишили должности директора в «Like Центре».

4 ноября Аяза Шабутдинова отправили в СИЗО до 16 декабря по делу о восьми случаях мошенничества. Следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в 4 млн рублей. Блогер не признал вину. Защита просила назначить бизнес-тренеру домашний арест, поскольку у него есть дети 2022 и 2023 годов рождения, однако ходатайство отклонили.

В течение месяца МВД приняло 12 новых заявлений на Шабутдинова от бывших участников его курсов.

Ранее Аяз Шабутдинов рассказал о встрече с «интересными людьми» в СИЗО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами