Блогер Аяз Шабутдинов лишился одного из адвокатов

Адвокат Никита Апаликов больше не является защитником блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова. Об этом юрист сообщил в своем Telegram-канале.

«Я был первым, кто включился в защиту на начальной, самой тяжелой для человека и его окружения стадии и, уверен, мы достойно и с точки зрения права, и с точки зрения духа, прошли этот путь. Но на данный момент мое участие в уголовном деле Аяза завершено», — написал Апаликов.

До этого Аяза Шабутдинова лишили должности директора в «Like Центре».

4 ноября Аяза Шабутдинова отправили в СИЗО до 16 декабря по делу о восьми случаях мошенничества. Следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в 4 млн рублей. Блогер не признал вину. Защита просила назначить бизнес-тренеру домашний арест, поскольку у него есть дети 2022 и 2023 годов рождения, однако ходатайство отклонили.

В течение месяца МВД приняло 12 новых заявлений на Шабутдинова от бывших участников его курсов.

Ранее Аяз Шабутдинов рассказал о встрече с «интересными людьми» в СИЗО.