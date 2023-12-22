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Семья петербуржцев украла чужой придомовой можжевельник

В Петербурге мужчина с женой и ребенком украли можжевельник

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Петербурге мужчина вместе с женой и ребенком украли чужой придомовой можжевельник. Об этом сообщает «Подъем».

По информации издания, инцидент произошел в микрорайоне Славянка. Мужчина вместе с, предположительно, супругой и ребенком пришли к одному из домов и украли можжевельник.

Пока жена с ребенком контролировали обстановку вокруг, мужчина спилил дерево. Однако когда семейство уже собралось уходить вместе с деревом, их заметил случайный прохожий. Он пожал россиянину руку и они разошлись.

УМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщило, что по факту произошедшего заявлений не поступало, передает «Подъем».

До этого москвичи дважды попытались украсть шампунь в торговом центре. Однако потерпели неудачу и похитили елку.

Ранее пьяный воронежец украл снеговика и получил срок.

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