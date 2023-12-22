Аферист шесть раз обманывал россиянина при покупке автомобиля в другом городе

В Иркутской области мужчина стал жертвой мошенников во время покупки машины. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферист разместил на сайте объявлений публикацию якобы о продаже машины в Красноярске. С ним связался житель города Тулун, который в качестве предоплаты перевел пять тысяч рублей.

Мошенник заявил, что его якобы плохо расслышали и в разговоре он говорил о 25 тысячах. Таким образом, на его счету оказались еще 20 тысяч рублей. После этого под разными предлогами злоумышленник получил еще 100 тысяч, затем дважды по 50 тысяч рублей.

Во время поездки в Красноярск продавец всегда был на связи и попросил в долг еще 80 тысяч рублей. На месте выяснилось, что продиктованного мошенником адреса не существует. Сам аферист перестал выходить на связь.

Ранее в Петербурге пенсионерка осталась без квартиры и семи миллионов рублей после звонка мошенников.