Ходорковского* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Мещанский суд Москвы оштрафовал бывшего владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) за отсутствие маркировки иностранного агента в его постах в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

Бывшему бизнесмену придется оплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

В январе Ходорковский уже был оштрафован на 30 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иноагента.

Бывший владелец нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский был арестован в октябре 2003 года. В 2005 году он был приговорен к тюремному заключению по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В 2010 году бизнесмен был приговорен к еще одному сроку по новым обстоятельствам. Срок заключения Ходорковского должен был истечь в августе 2014 года.

20 декабря 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского. Как заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президент сделал это «исходя из чисто человеческих и гуманитарных соображений».

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.