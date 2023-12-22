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В Финляндии ищут пути возвращения в РФ мигрантов

STT: финский кабмин ищет пути возвращения в РФ мигрантов без их запросов

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Lehtikuva/Emmi Korhonen/Reuters

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство страны рассмотрит возможности для возвращения в Россию мигрантов, прибывших через российско-финскую границу, без рассмотрения их прошений об убежище. Об этом сообщает агентство STT.

«Когда срок [закрытия границы] истечет в середине января, мы должны иметь точное представление о ситуации в России, а затем принимать соответствующие решения», – сказал Орло.

По словам премьер-министра, в настоящее время изучаются все возможные сценарии для принятия дополнительных мер в случае необходимости.

Орпо уточнил, что одной из возможных мер может стать возвращение в Россию мигрантов, прибывших через российско-финскую границу, без рассмотрения прошения о предоставлении убежища.

14 декабря газета Helsingin Sanomat писала, что в Миграционной службе Финляндии находятся на рассмотрении более 100 заявлений о предоставлении убежища от беженцев, прибывших через границу с Россией. Ни один из мигрантов не получил положительного решения.

17 декабря стало известно, что проситель убежища впервые проник из России в Финляндию, преодолев двухметровый забор на закрытой границе.

Ранее стала известна дата запуска автобусов из Петербурга в Хельсинки.

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