Таможенники задержали 100 кг кокаина в порту Санкт-Петербурга. Брикеты с наркотиками обнаружили в грузе из Бельгии, сообщили в Telegram-канале ФТС России.

«Наркотики нашли в контейнерах с бананами, прибывших на судах из Бельгии. Брикеты с кокаином были спрятаны в технологических полостях рефрижераторной установки», — говорится в сообщении.

Сотрудники таможни завели два уголовных дела и передали груз в следственные подразделения МВД России на транспорте.

На этой неделе необычную находку сделали сотрудники транспортной полиции в московском аэропорту Шереметьево. Внутри коробки, прибывшей из Таиланда, оперативники обнаружили банки из-под сладостей — шоколадного крема и карамельного сиропа — наполненные гашишным маслом. Общая масса запрещенного вещества была около двух килограмм.

Еще более неожиданной стала находка сотрудников Госавтоинспекции в Кемеровской области. По версии МВД, в Прокопьевске они остановили автомобиль, а при проверке документов водителя в паспорте был найден сверток с наркотиками.

Ранее двоих россиян лишили гражданства за торговлю наркотиками.