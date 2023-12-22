Россиянам рассказали, насколько выросла стоимость салата «Мимоза» в 2023 году

Салат «Мимоза» подорожал на 7%. Об этом в беседе с РИАМО рассказал доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин. По его словам, конечная стоимость блюда в 2023 году составляет 475 рублей, тогда как в 2022-м для его приготовления требовалось 444 рубля.

По данным эксперта, больше всего подорожали куриные яйца — на 40,75%, морковь — на 23% за год. При этом цены на остальные ингредиенты выросли в пределах от 2% до 15%.

«Увеличение стоимости связано с ростом потребительских цен практически всех ингредиентов, произошедшим ввиду преимущественно положительной динамики на потребительском рынке и дисбаланса спроса и предложения, увеличения затрат производителей и участников товаропроводящей цепочки», — отметил Морковкин.

Он добавил, что для подсчетов использовалась стандартная рецептура, предусматривающая такие ингредиенты, как: рыбные консервы (горбуша), морковь, картофель, яйца, сыр твердый, лук репчатый, укроп, майонез и соль.

В пресс-службе торговой сети «Пятерочка» до этого рассказали, что в среднем по России стоимость ингредиентов для «‎Сельди под шубой» на 53% ниже, чем для «‎Оливье».

По данным аналитиков, средняя стоимость ингредиентов для приготовления «Оливье» (около 2 кг готового салата) из продуктов известных брендов составляет 418 рублей. При этом «Сельдь под шубой» в среднем обойдется покупателям в 197 рублей.

Ранее врач-диетолог рассказала, как сделать новогодние салаты полезными.