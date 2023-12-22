Эксперты назвали полезные аналоги вредным продуктам на новогоднем столе

Желающие сохранить здоровье и фигуру россияне могут заменить продукты в новогодних блюдах на более полезные аналоги. Так, специалисты советуют отказаться от консервированных горошка и кукурузы. В них много соли и мало витаминов, поэтому лучше заменить такие консервы свежими или сушеными бобовыми, которые стоят дешевле и при этом полезнее для здоровья, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Отказаться диетологи также призывают от колбасы, сосисок и любых копченостей, в которых содержатся химические пищевые добавки, красители и много соли. Лучше использовать запеченное в майоране или отварное мясо, которое можно приправить с натуральными специями и соусами.

В качестве альтернативы картофельному пюре рекомендуется сделать пюре из цветной капусты, богатой витаминами и минералами, а также сделать выбор в пользу цельнозернового хлеба.

Майонез лучше сделать дома с помощью сметаны или нежирного йогурта, зелени и соли, а кетчуп заменить томатным соком или горчицей.

Кроме того, специалисты советуют снизить потребление сахара и соли и отказаться от пакетированных соков в пользу приготовленных дома компотов, морсов.

Напомним, диетолог рассказала о секретах, которые помогут сделать новогодние салаты полезными. В том числе она также призывала отказаться от покупного майонеза в пользу приготовленного дома.

Россияне ранее назвали сумму, которую они планируют потратить на новогодний стол.