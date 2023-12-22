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Экс-замглавы администрации района Удмуртии осудили за взяточничество

Бывшего замглавы Можгинского района оштрафовали за взятку

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Depositphotos

Бывшего заместителя главы администрации Можгинского района в Удмуртии осудили за взятку. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

Согласно материалам дела, подсудимый благодаря своему служебному положению в июле 2023 года обратился к одному из субподрядчиков и предложил за денежный «бонус» привлечь его и подчиненных работников в качестве субподрядной организации для муниципального контракта. Помимо выгодного предложения подсудимый предложил в общем покровительствовать и помогать в продвижении в различных сферах.

Заинтересованный руководитель строительной фирмы перечислил 30 000 рублей на банковский счет супруги подсудимого. Однако в августе 2023 года мужчину взяли под стражу.

На слушаниях подсудимый полностью признал вину, отметила пресс-служба. В итоге благодаря этому и другим смягчающим обстоятельствам (несовершеннолетние дети, состоянии здоровья подсудимого и его родственников) суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере сорокакратной суммы взятки, то есть в размере  1,2 млн рублей. Однако с учетом содержания подсудимого размер штрафа уменьшили до миллиона рублей.

Помимо штрафа осужденному на год запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Ранее мэра Троицка заподозрили в получении взятки в виде беговой дорожки.

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