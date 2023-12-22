Создателя Mr. Freeman оштрафовали за дискредитацию армии

Павел Мунтян (признан в РФ иностранным агентом)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иностранным агентом). Основанием для этого послужила дискредитация с его стороны российской армии (ч.1 ст. 20.3.3 УК РФ), передает РИА Новости.

Суд назначил Мунтяну штраф в размере 40 тысяч рублей.

Павел Мунтян — основатель проектов концептуальной и альтернативной анимации Koms.ru и Multikov.net («Масяня», «Синий воробей»), автор анимационного проекта Mr Freeman, продюсер мультсериалов об Ам Няме и «Куми-Куми» и др.

В апреле Минюст включил Мунтяна в реестр иностранных агентов.

В декабре Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении российского писателя Бориса Акунина (внесен в перечень террористов и экстремистов) за публичное оправдание терроризма и публичное распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации (ст.205.2, ст.207.3 УК РФ). Позднее он был объявлен в международный розыск. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-доцент РАНХиГС получила три года условно за распространение фейков о ВС РФ.