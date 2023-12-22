В российском городе появился аналог IKEA

В ТРЦ «МЕГА» в Екатеринбурге 22 декабря торжественно открыли новый мультибрендовый магазин белорусской сети «Да Дому», который назвали аналогом ушедшей IKEA. Об этом пишет портал E1.ru.

Филиал сети в Екатеринбурге стал первым в России. О появлении «белорусской Икеи» объявлял премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Магазин товаров для дома по площади меньше оригинальной IKEA в 109 раз, отметили журналисты.

По данным министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, в новом магазине можно найти домашнюю одежду, постельное белье, посуду и многое другое. Тем н менее, корреспондент издания отметил, что ассортимент магазина все-таки больше похож на ушедший из России Zara Home, чем на IKEA.

В октябре стало известно, что производитель мебели Lazurit из Калининграда в конце октября откроет свой первый магазин в Москве. Магазин будет открыт на площади семь тысяч квадратных метров в торговом центре «Европолис» на месте, где раньше находилась покинувшая Россию IKEA. Отмечается, что объем инвестиций на создание гипермаркета составил свыше 100 млн руб.

Ранее IKEA показала первую в истории спортивную коллекцию.