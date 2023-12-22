Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В российском городе появился аналог IKEA

В Екатеринбурге появился белорусский заменитель IKEA

close
100%
«Беллегпром» Источник: https://reform.by/bellegprom-otkryl-magazin-seti-da-domu-v-ekaterinburge

В ТРЦ «МЕГА» в Екатеринбурге 22 декабря торжественно открыли новый мультибрендовый магазин белорусской сети «Да Дому», который назвали аналогом ушедшей IKEA. Об этом пишет портал E1.ru.

Филиал сети в Екатеринбурге стал первым в России. О появлении «белорусской Икеи» объявлял премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Магазин товаров для дома по площади меньше оригинальной IKEA в 109 раз, отметили журналисты.

По данным министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, в новом магазине можно найти домашнюю одежду, постельное белье, посуду и многое другое. Тем н менее, корреспондент издания отметил, что ассортимент магазина все-таки больше похож на ушедший из России Zara Home, чем на IKEA.

В октябре стало известно, что производитель мебели Lazurit из Калининграда в конце октября откроет свой первый магазин в Москве. Магазин будет открыт на площади семь тысяч квадратных метров в торговом центре «Европолис» на месте, где раньше находилась покинувшая Россию IKEA. Отмечается, что объем инвестиций на создание гипермаркета составил свыше 100 млн руб.

Ранее IKEA показала первую в истории спортивную коллекцию.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами