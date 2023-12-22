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В Омской области мужчина поджег жену за то, что она поздно вернулась домой

В Омской области мужчина из ревности облил жену бензином и поджег

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Ссора супругов из Омской области закончилась уголовным делом для мужа. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Цветнополье. По версии следствия, в этот день жена мужчины пришла домой поздно. Пьяному россиянину это не понравилось, поэтому между ними возникла ссора. В результате мужчина облил супругу бензином и поджег.

Женщина выбежала из помещения и легла в емкость с водой, но россиянин напал на нее. Жене удалось вырваться, после чего она прибежала в местный магазин и попросила вызвать скорую помощь.

Пострадавшую доставили в больницу с обширными ожогами разной степени. Врачам спасти женщину не удалось.

По словам самого мужчины, видом канистры он хотел припугнуть супругу, возгорание произошло случайно. Следователи эту версию опровергли. По их мнению, причина произошедшего заключается в ревности.

Россиянина арестовали. Материалы следствия готовятся к передаче в суд.

Ранее под Нижним Новгородом мужчина из ревности поджег дом с женой и ее знакомым.

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