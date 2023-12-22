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Россиянам дали совет, как выбрать качественную икру

Диетолог Соломатина: икра должна быть изготовлена по ГОСТ

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Некачественной икрой можно отравиться, поэтому при выборе деликатеса нужно внимательно осмотреть товар. Об этом в эфире Tsargrad.tv предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, продукт должен быть изготовлен по ГОСТ, а на упаковке выбиты дата выпуска и срок хранения.

«Фальсификат может выдать себя сроками хранения, они выбиты внутрь, а не наружу, сама этикетка может быть криво наклеена, на ней не будет опознавательных характеристик. Хороший производитель указывает, что там за икра. Ни в коем случае нельзя покупать вздувшуюся банку, ни с каким дисконтом», — советует Соломатина.

Также, по ее словам, стоит обратить внимание на место вылова. Наилучший вариант — Дальний Восток. Если банка прозрачная, важно посмотреть, чтобы там было меньше жидкости. Кроме того, упаковку стоит потрясти: если бульон булькает, значит икра не очень высокого качества, заключила врач.

Основатель сети рыбных магазинов «Курильский берег» Алексей Рудько до этого отмечал, что качественная икра не может стоить менее 6 тыс. рублей за килограмм. Покупать деликатес он посоветовал в специализированных рыбных магазинах.

Эксперты также рекомендуют при выборе красной икры обращать внимание на состав, в котором должны быть только рыбные икринки и соль. Допустимо содержание консервантов или добавок для сохранения свежести.

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