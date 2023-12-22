Школьники пытались отравить учителя моющим средством во время предновогоднего чаепития

Двух учеников французской школы заподозрили в попытке отравления учителя. Об этом пишет Actu17.

По данным издания, 19 декабря в Ивелине во время школьного рождественского чаепития подростки налили моющее средство в бокал учительницы рисования. Не зная, что находится в стакане, пострадавшая выпила его содержимое, потеряла сознание и была доставлена в больницу. Затем женщина подала жалобу.

Подросток, подстроивший отравление вместе с другом, признался в содеянном и заявил, что сожалеет о произошедшем. Он также утверждал, что всего лишь хотел пошутить.

На следующий после инцидента день все преподаватели отказались вести уроки и вернулись на работу только 21 декабря. Прокуратура Версаля начала расследование по факту произошедшего. Подозреваемых взяли под стражу за попытку отравления и соучастие в преступлении, но позже отпустили.

Ранее пятиклассница угрожала учителю ножом во время урока.