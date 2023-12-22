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В Госдуме назвали избыточной мерой выплаты семьям с детьми на погашение ипотеки

Депутат Бессараб: нужно не вводить новые меры поддержки, а повышать действующие

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В России следует обратить внимание на индексацию уже существующих мер поддержки многодетных семей, а не вводить новые, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Так в беседе с телеканалом «360» она отреагировала на предложение ввести механизм поэтапного погашения ипотеки для семей с детьми, по которому они смогли бы получить до 1,8 млн рублей.

Соответствующий законопроект о погашении ипотеки подготовила фракция «Справедливая Россия — За правду». Однако, по мнению Бессараб, в случае его принятия пришлось бы отменить некоторые из действующих мер поддержки. В частности, она напомнила, что многодетные семьи могут использовать на покупку жилья маткапитал – эти выплаты с 1 февраля 2024 года проиндексируют на 7,5%.

Также есть льготная ипотека по сниженной ставке, субсидирует которую государство. Кроме того, многодетные семьи могут получить 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. Эту выплату, по мнению Бессараб, следует проиндексировать с учетом роста цен на жилье.

На фоне действующих мер новое предложение депутатов выглядит избыточным, заявила Бессараб.

«На мой взгляд, эта инициатива призвана привлечь внимание, но не думаю, что решает проблему, — считает она. — Федеральный бюджет на ближайшие три года принят с дефицитом. Помогать семьям нужно, безусловно, расширять перечень социальных гарантий для многодетных — тоже. Но если предлагать другие механизмы, это только запутывает население».

Напомним, Бессараб уже предлагала увеличить субсидию на погашение ипотеки для многодетных семей, которая составляет 450 тыс. рублей, подчеркивая, что в этой сумме нужно учитывать стоимость квадратного метра жилья.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил установить единый статус многодетной семьи.

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