Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь россиян больше всего раздражают фейерверки, петарды и шум от них, который не смолкает до самого утра. Об этом рассказали 19% участников соответствующего опроса. Также многим не нравятся новогодние программы по телевизору и большое количество пьяных людей – об этом заявили по 10% респондентов, передает RT результаты исследования.

На переедание, к которому приводит новогоднее застолье, пожаловались 3% опрошенных, столько же людей отметили раздражающим фактором недосып и грусть о том, что праздник проходит слишком быстро. Одиночество в Новый год не любят 2% россиян, и только 1% опрошенных заявили, что не понимают всеобщей радости от предстоящего праздника.

17% респондентов назвали другие раздражающие стороны Нового года, в числе которых – высокие цены на такси, плохая погода, настроение, неудачные салаты, суета и так далее.

О том, что в праздновании Нового года нет ничего раздражающего, заявили 27% респондентов.

Всего в исследовании, проведенном сервисом SuperJob, приняли участие 1,6 тыс. россиян из разных округов страны.

Напомним, врачи сообщили, что в новогодние праздники россияне чаще всего обращаются за медпомощью из-за пищевых и алкогольных отравлений, а также травм и обморожений.

Ранее в России составили рейтинг регионов с самыми необычными новогодними традициями.