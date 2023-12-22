Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь

RT: в Новый год россиян раздражают фейерверки и пьяные люди

close
100%
Pexels

В новогоднюю ночь россиян больше всего раздражают фейерверки, петарды и шум от них, который не смолкает до самого утра. Об этом рассказали 19% участников соответствующего опроса. Также многим не нравятся новогодние программы по телевизору и большое количество пьяных людей – об этом заявили по 10% респондентов, передает RT результаты исследования.

На переедание, к которому приводит новогоднее застолье, пожаловались 3% опрошенных, столько же людей отметили раздражающим фактором недосып и грусть о том, что праздник проходит слишком быстро. Одиночество в Новый год не любят 2% россиян, и только 1% опрошенных заявили, что не понимают всеобщей радости от предстоящего праздника.

17% респондентов назвали другие раздражающие стороны Нового года, в числе которых – высокие цены на такси, плохая погода, настроение, неудачные салаты, суета и так далее.

О том, что в праздновании Нового года нет ничего раздражающего, заявили 27% респондентов.

Всего в исследовании, проведенном сервисом SuperJob, приняли участие 1,6 тыс. россиян из разных округов страны.

Напомним, врачи сообщили, что в новогодние праздники россияне чаще всего обращаются за медпомощью из-за пищевых и алкогольных отравлений, а также травм и обморожений.

Ранее в России составили рейтинг регионов с самыми необычными новогодними традициями.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами