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В РЖД задумали использовать QR-коды при посадке пассажиров в поезд

РЖД: прорабатывается возможность посадки пассажиров в поезд с помощью QR-кодов

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Российские железные дороги прорабатывают возможность посадки пассажиров в поезд с помощью приложения «Госуслуги», при этом речь о полном переходе на QR-коды и биометрию не идет. Об этом со ссылкой на пресс-службу РЖД сообщает ТАСС.

«Совместно с профильными ведомствами прорабатывается возможность посадки в поезд по предъявлению двухмерного штрих-кода (QR-кода) в мобильном приложении «Госуслуги»», — говорится в публикации.

В РЖД уточняют, что планов полного перехода на посадку в поезд по биометрическим данным нет, эта возможность будет сугубо добровольной.

23 июля в РЖД сообщали, что компания планирует протестировать использование биометрии при посадке в скоростных поездах «Сапсан».

27 июля проведение эксперимента по использованию биометрии вместо паспортов для пассажиров поездов дальнего следования было подтверждено.

Ранее в РЖД опровергли информацию об утечке в сеть их базы данных пассажиров.

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