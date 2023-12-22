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В Минздраве РФ заявили о нехватке антибиотиков джозамицин

Минздрав: антибиотиков джозамицин в России осталось на полгода, но есть замена

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Остатков антибиотика с действующим веществом джозамицин в российских медицинских организациях хватит примерно на полгода, однако он может быть заменен на препараты азитромицин и кларитромицин. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России, передает РИА Новости.

«По данным из аналитической витрины правительства Российской Федерации в настоящее время обеспеченность медицинских организаций лекарственными препаратами с МНН джозамицин составляет 6,4 месяца», — сказано в сообщении Минздрава.

По данным, полученным от главных внештатных специалистов ведомства, лекарственные препараты с действующим веществом джозамицин могут быть заменены в терапии на лекарственные препараты с международным непатентованным наименованием азитромицин и кларитромицин, по которым отмечается устойчивый ввод в гражданский оборот.

До этого в РБК сообщали, что японская фармкомпания Astellas приняла решение свернуть в России производство антибиотика Вильпрафен

На 21 декабря вильпрафен солютаб можно было найти только в одной из 2,5 тысячи аптек, которые подключены к сервису «Мегаптека». А вильпрафена вообще не было в наличии. Лекарств с джозамицином в составе не оказалось ни в одной аптеке Тамбова, Санкт-Петербурга и Перми.

Ранее широко используемый антибиотик оказался эффективен для лечения наркозависимости.

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