Родителям дали советы, которые помогут сэкономить в новогодние праздники

Новый год связан с большими тратами для родителей, которые хотят устроить праздник для детей. О том, какие правила помогут им сэкономить, kp.ru рассказала школьный психолог Наталья Долженкова.

Так, эксперт рекомендует ограничиться посещением только одного новогоднего представления.

«Важно ведь не количество шоу, а то, что ребенок и вы вынесете из вашего совместного похода на представление. Главное правило: общаться и обсуждать увиденное. Дома не просто спросите дежурное «Тебе понравилось?», а задавайте ребенку открытые вопросы, на которые нельзя ответить «да-нет», — посоветовала она.

В плане подарков психолог рекомендует объяснять детям, что Дед Мороз не является «автоматом по их выдаче». Родителям советуют изучить список желаний, купить посильные подарки и постараться заменить некоторые на более дешевые аналоги.

«Совсем необязательно приглашать к себе Деда Мороза и Снегурочку. Вы можете и сами организовать замечательный новогодний утренник», — продолжила Долженкова.

Праздничные костюмы на Новый год детям можно брать напрокат или подыскать б/у вариант, а также сделать самостоятельно, заключила психолог.

Исследование маркетплейса «Мегамаркет», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что большинство трат россиян перед Новым годом приходится на подарки близким и продукты к праздничному столу.

Ранее россияне рассказали, сколько денег они потратят на празднование Нового года.