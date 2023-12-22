Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Родителям дали советы, которые помогут сэкономить в новогодние праздники

Психолог Долженкова: родители могут сами организовать новогодний праздник

close
100%
Shutterstock

Новый год связан с большими тратами для родителей, которые хотят устроить праздник для детей. О том, какие правила помогут им сэкономить, kp.ru рассказала школьный психолог Наталья Долженкова.

Так, эксперт рекомендует ограничиться посещением только одного новогоднего представления.

«Важно ведь не количество шоу, а то, что ребенок и вы вынесете из вашего совместного похода на представление. Главное правило: общаться и обсуждать увиденное. Дома не просто спросите дежурное «Тебе понравилось?», а задавайте ребенку открытые вопросы, на которые нельзя ответить «да-нет», — посоветовала она.

В плане подарков психолог рекомендует объяснять детям, что Дед Мороз не является «автоматом по их выдаче». Родителям советуют изучить список желаний, купить посильные подарки и постараться заменить некоторые на более дешевые аналоги.

«Совсем необязательно приглашать к себе Деда Мороза и Снегурочку. Вы можете и сами организовать замечательный новогодний утренник», — продолжила Долженкова.

Праздничные костюмы на Новый год детям можно брать напрокат или подыскать б/у вариант, а также сделать самостоятельно, заключила психолог.

Исследование маркетплейса «Мегамаркет», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что большинство трат россиян перед Новым годом приходится на подарки близким и продукты к праздничному столу.

Ранее россияне рассказали, сколько денег они потратят на празднование Нового года.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами