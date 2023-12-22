В Турции прошли рейды по задержанию причастных к «Исламскому государству»* лиц

Силовики провели рейды в различных провинциях Турции по задержанию лиц, причастных к деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщил в социальной сети X глава МВД Турции Али Ерликая.

По его словам, полиции и жандармерии при поддержке отделов разведки и антитеррора Главного управления безопасности удалось задержать 304 подозреваемых в 32 провинциях.

Часть задержанных лиц подозреваются в связах с «Исламским государством», но большинство ведут деятельность внутри этой запрещенной организации. В Анкаре пойманы 39 человек, в Стамбуле — 86, в Измире — 20, в Анталье — 1.

Ерликая пообещал, что контртеррористическая деятельность и рейды продолжатся в Турции «до нейтрализации последнего террориста».

В начале декабря сообщалось, что неизвестный из винтовки обстрелял автобус с 33 пассажирами в Турции.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России).