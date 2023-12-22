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Популярный японский антибиотик выводят с российского рынка

Японская фармкомпания Astellas сняла с производства в РФ антибиотик Вильпрафен

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Японская фармкомпания Astellas приняла решение свернуть в России производство антибиотика Вильпрафен. Об этом сообщил РБК.

Причину такого решения фармкорпорация не объяснила. В больницах запасов лекарства хватит примерно на полгода, пишет издание.

Международное название этого антибиотика — джозамицин. По данным РБК, во второй половине декабря в России почти закончились запасы этих лекарств. Российский Минздрав предложил заменить его азитромицином, однако к нему у пациентов может быть резистентность.

На 21 декабря вильпрафен солютаб можно было найти только в одной из 2,5 тысячи аптек, которые подключены к сервису «Мегаптека». А вильпрафена вообще не было в наличии. Лекарств с джозамицином в составе не оказалось ни в одной аптеке Тамбова, Санкт-Петербурга и Перми.

До этого ученые ФНКЦ ФХМ имени Ю.М. Лопухина и МФТИ разработали новое соединение с противовирусной активностью, которое подавляет репликацию коронавируса.

Ранее медики нашли лекарства, замедляющие прогрессирование деменции.

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