Популярный японский антибиотик выводят с российского рынка

Японская фармкомпания Astellas приняла решение свернуть в России производство антибиотика Вильпрафен. Об этом сообщил РБК.

Причину такого решения фармкорпорация не объяснила. В больницах запасов лекарства хватит примерно на полгода, пишет издание.

Международное название этого антибиотика — джозамицин. По данным РБК, во второй половине декабря в России почти закончились запасы этих лекарств. Российский Минздрав предложил заменить его азитромицином, однако к нему у пациентов может быть резистентность.

На 21 декабря вильпрафен солютаб можно было найти только в одной из 2,5 тысячи аптек, которые подключены к сервису «Мегаптека». А вильпрафена вообще не было в наличии. Лекарств с джозамицином в составе не оказалось ни в одной аптеке Тамбова, Санкт-Петербурга и Перми.

До этого ученые ФНКЦ ФХМ имени Ю.М. Лопухина и МФТИ разработали новое соединение с противовирусной активностью, которое подавляет репликацию коронавируса.

Ранее медики нашли лекарства, замедляющие прогрессирование деменции.