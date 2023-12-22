Россиянам объяснили, можно ли отказаться от сверхурочной работы

В большинстве случаев руководство может привлечь сотрудника к сверхурочной работе только после того, как он составит письменное согласие. Об этом «Москве 24» рассказал юрист, почетный адвокат России Никита Филиппов.

Эксперт отметил, что чаще всего отказ от трудовой деятельности вне рабочего времени не должен повлечь неблагоприятных последствий для работника.

«Особый акцент на этом сделан в том числе в приказе Роструда «Об утверждении руководства по соблюдению обязательных требований трудового законодательства», где специально оговорено, что такой отказ не является нарушением трудовой дисциплины и не влечет применения дисциплинарного взыскания», – уточнил Филиппов.

Однако в некоторых случаях привлечение к сверхурочной работе возможно без согласия сотрудника. Например, если необходимо устранение последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия, а также при введении чрезвычайного или военного положения.

Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева до этого рассказала, что работодатель может отказать сотруднику в предоставлении отпуска, если он принял решение отдохнуть не по графику.

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