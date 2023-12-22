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Названы самые быстрорастущие зарплаты в России

«Авито Работа»: в 2023 году больше всего зарплаты выросли у строителей

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Кирилл Брага/РИА «Новости»

В России в 2023 году больше всего выросли зарплаты у строителей, наладчиков и официантов. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на данные сервиса «Авито Работа».

Так, доход у строителей в среднем стал больше на 69%. Средняя заработная плата составляет более 82 тысяч рублей. Наладчики стали получать в два раза больше, при этом их средняя зарплата составляет более 114 тысяч рублей. А средняя оплата труда официантов выросла на 43% и составила 42 тысячи рублей.

Помимо тройки лидеров в России выросли средние доходы нянь на 42% и составляют 50 тысяч рублей. У сборщиков заработная плата выросла до 69 тысяч рублей (+41%). На 38% увеличились зарплаты фрезеровщиков, которые теперь составляют 110 тысяч рублей. У бетонщиков и дорожных рабочих зарплаты выросли на 37 и 36% соответственно — до 80 тысяч и 36 тысяч рублей.

До этого исследование hh.ru до этого показало, что крупнейшую зарплату в уходящем году предлагали DevOps-инженерам — в размере 214 тыс. рублей. В список наиболее оплачиваемых специальностей также вошли дата-сайентист (202,5 тыс. рублей), системный аналитик (150,9 тыс. рублей), программист, разработчик (129,9 тыс. рублей) и другие.

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