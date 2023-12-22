На Кубани объявили штормовое предупреждение

На Кубани 22 декабря местами ожидаются грозы с сильным ветром. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края.

По прогнозу синоптиков, в регионе дожди будут идти в течение всего дня. Скорость ветра в среднем может быть 20 м/с, в отдельных районах порывы будут достигать 28 м/с. Утром в регионе ожидается туман. В Краснодаре возможен небольшой дождь, где скорость ветра может достигать 13 м/с.

По данным ведомства, плохая погода продержится в регионе до 24 декабря. На юго-западных притоках реки Кубань и на реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровня воды в реках, местами с превышением неблагоприятных отметок, предупредили в МЧС.

Местным жителям рекомендовали не выходить из дома без особой необходимости.

Тем временем жителей Центрального региона ранее предупредили о возвращении холодов и снегопадов. Плюсовые температуры, достигавшие 4 градусов тепла, остались позади, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ранее стало известно, что практически вся территория Приморья стала зоной аномальных холодов.