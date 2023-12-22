У берегов Дании сотни людей застряли на пострадавшем от шторма лайнере

На пострадавшем от шторма у берега Дании лайнере застряли 400 человек. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

«С судна поступил экстренный сигнал. Нам сообщили о пропаже электричества после того, как корабль столкнулся с огромной волной», — заявили в компании Hurtigruten, которой принадлежит лайнер.

В данный момент на судне находится 266 пассажиров и 131 член экипажа. Их эвакуируют два подошедших судна, что показывает карта Marine Traffic.

До этого главное управление МЧС РФ по Республике Крым предупредило о резком ухудшении погодных условий на полуострове.

26 ноября на Черноморское побережье обрушился шторм, который оказался самым мощным за всю историю наблюдений. В частности, скорость порывов ветра на территории Крыма достигла 144 километров в час. В результате удара стихии тысячи местных жителей остались без света.

Ранее в Керченском проливе из-за шторма столкнулись три судна.