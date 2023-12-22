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В Петербурге тонет квартира Урганта

Квартиру актера и телеведущего Андрея Урганта затопили соседи сверху

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Из личного архива

Квартиру актера и телеведущего Андрея Урганта в Санкт-Петербурге затопили соседи сверху. Об этом сообщает корреспондент газеты «Известия», которая встретилась с пострадавшим.

«Я полагаю, что раз так интенсивно сбрасывали лед, то, я думаю, что пробили крышу, в очередной раз», — предположил Ургант.

По его словам, о затоплении квартиры Ургант узнал от своих соседей. Вместе с корреспондентом телеведущий спустился ниже на один этаж, пытаясь оценить масштаб происшествия.

До этого жители одного из домов на Алтае были вынуждены снимать другое жилье и покинуть свои квартиры из-за фекального потопа.

С проблемой столкнулись жильцы дома на улице Улежникова, 9 в городе Рубцовск. Сообщается, что подвал здания затопило фекалиями, запах от которых поднимается до десятого этажа. Кроме того, нечистоты выливаются на придомовую территорию, где идет стройка.

Ранее в Ленобласти дорогу залило нечистотами после ДТП с ассенизатором.

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