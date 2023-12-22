В Хабаровске прорвало трубы

В центре Хабаровска на фоне мороза лопнули трубы с холодной водой. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Прорыв труб произошел в районе улиц Льва Толстого и Шеронова, а также Амурского бульвара — эти улицы были сначала затоплены, а затем заледенели из-за того, что в Хабаровске температура опустилась до -33 градусов.

Из-за разлива и заледенения воды было остановлено трамвайное движение и ограничено движение автомобилей, в некоторых местах дорога перекрыта. На месте работают бригады горводоканала.

До этого города Ясиноватая и Макеевка остались без газоснабжения после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

О пострадавших в результате обстрела не сообщается.

Ранее в Москве подсчитали площадь затопления в ТЦ «Времена года».