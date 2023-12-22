Премьер Чехии объявил траур в связи со стрельбой в Карловом университете

Чешский премьер-министр Петр Фиала объявил траур на территории страны в связи со стрельбой на философском факультете в Карловом университете, расположенном в центре Праги. Об этом сообщает местный портал iDNES.cz.

В материале указано, что глава правительства выбрал 23 декабря в качестве дня траура по пострадавшим в результате стрельбы в столичном вузе. Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания кабинета министров республики, уточнили авторы публикации.

При этом журналисты подчеркнули, что законодательство страны не обязывает граждан соблюдать траур. В такой ситуации государственные учреждения приспускают флаги, однако другие формы траура носят рекомендательный характер.

21 декабря на философском факультете в Карловом университете произошла стрельба, которую начал один из студентов. Молодой человек пронес на территорию учебного заведения оружие и открыл огонь по находившимся рядом людям.

Согласно последней информации, в результате нападения ранения получили 39 человек. Как уточнил глава чешской полиции Мартин Вондрашек, 14 пострадавших спасти не удалось.

Ранее чешская полиция связала стрелка в университете Праги с трагедией в брянской гимназии.