МАГАТЭ призвало КНДР позволить проверить северокорейский реактор

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал КНДР разрешить агентству направить в страну инспекторов для проверки легководного реактора (LWR) в Йонбене, в теории способного производить плутоний. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что по наблюдениям агентства, реактор могли ввести в работу, а при переработке топлива LWR можно выделить плутоний, что и является поводом для беспокойства.

В заявлении Гросси призвал Пхеньян полностью выполнить обязательства в рамках резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, оперативно наладить сотрудничество с МАГАТЭ до полного и эффективного выполнения соглашения о гарантиях по ДНЯО.

До этого Гросси призвал международное сообщество вернуться к диалогу с Ираном и учесть его ядерные амбиции.

По словам главы МАГАТЭ, вернуться к разговору с иранской стороной необходимо, поскольку ситуация вокруг ядерной программы Исламской Республики является «очень неопределенной».

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