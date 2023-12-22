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В Китае нашли бутылку возрастом более 7,7 тысячи лет

«Синьхуа»: в китайском Синьчжэне нашли бутылку возрастом более 7,7 тысячи лет

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Редкую бутылку, возраст которой превышает семь тыс. лет, обнаружили в китайском городе Синьчжэн. О необычной находке сообщило местное информационное агентство «Синьхуа».

Как указано в материале, данный сосуд был создан как минимум 7,7 тыс. лет назад. Он является старейшим артефактом, который был найден на территории КНР за все время исследований.

По данным агентства, бутылка длиной более 10 сантиметров имеет непривычную для современного человека форму. Сосуд обладает небольшим горлышком и заостренным дном, уточнили авторы публикации.

Специалисты относят подобные артефакты к традициям культуры Яншао. Тем не менее в археологическом сообществе все еще продолжаются споры о предназначении бутылок с такой формой.

Некоторые эксперты считают, что в прошлом эти сосуды использовали для приготовления пива. Эта версия является одной из последних, появившихся в научной среде.

19 декабря в Германии обнаружили табличку XV века, на которую был нанесен текст для призыва демонов. Согласно информации проекта «Сноб», старинный предмет нашли во время строительных работ в немецком городе Росток.

Ранее житель Бельгии обнаружил на лестнице в своем доме давно потерянную реликвию из Помпеи.

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