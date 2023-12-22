В петербургском госпитале закончились места для больных COVID-19

Глава ковидного госпиталя больницы имени Святителя Луки в Санкт-Петербурге Сергей Забиров пожаловался на нехватку коек. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

«Есть пациенты с вирусной пневмонией и бактериальной. А есть и смешанная пневмония, входными воротами которой является вирусная инфекция. А также есть пациенты, которые первично болеют тяжелыми формами гриппа или коронавируса, но без пневмонии. Таких 10%», — пояснил Забиров.

По словам главврача госпиталя, как только освобождается койка для ковидного больного — сразу появляется новый пациент, причем подобная ситуация сохраняется уже в течение одного месяца.

До этого доктор Александр Мясников вспомнил анекдот, комментируя масочный режим в Санкт-Петербурге.

В Петербурге с 20 декабря ввели масочный режим для посещения публичных мероприятий. Соответствующее распоряжение подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

Ранее врач рассказала, как защититься от пневмонии и коклюша.