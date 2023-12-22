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Очевидец сообщил о деталях стрельбы в Праге

Очевидец заявил, что полиция Праги не предупредила людей об опасности

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Petr David Josek/AP

Полиция Праги не предупредила людей об опасности после того, как раздались выстрелы в районе Карлова университета в чешской столице. Об этом РИА Новости заявил архитектор из Праги, один из очевидцев происшествия.

«У супруги сегодня был выходной, и мы поехали в центр, в какой-то момент услышали, что едет полиция, за ней еще большая машина, в которой обычно спецназ. Они ехали по пешеходной зоне, где толпы людей, они ехали очень быстро, потом еще одна машина, это было около 15.00 (17.00 мск)», — заявил мужчина.

Он пояснил, что таким образом выходит, что несмотря на продолжающуюся стрельбу, полиция не предприняла мер по обеспечению безопасности местных жителей — люди продолжали свободно гулять всего в двух кварталах от места трагедии.

Архитектор добавил, что узнал о стрельбе только в новостях, а до того увидел вооруженное полицейское оцепление, при этом никто из сотрудников полиции не говорил, что происходит.

До этого стало известно, что правительство Чехии обсудит трагедию в Праге.

Ранее очевидица рассказала «Газете.Ru» о стрельбе в Карловом университете в Праге.

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