Кабмин Чехии обсудит трагедию в Праге

Правительство Чехии на чрезвычайном заседании обсудит стрельбу в Праге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу чешского кабмина.

«В четверг 21 декабря… в 21:00 (23:00 мск — ред.)… пройдет чрезвычайное заседание правительства », — заявили в пресс-службе.

В центре Праги студент пришел в университет с оружием и расстрелял окружающих. Известно минимум о 15 погибших и 25 пострадавших, сам нападавший не выжил. По предварительной информации, ранее в тот же день стрелок убил своего отца. Инцидент произошел в здании философского факультета Карлова университета.

До этого полиция Чехии заявила, что 24-летний стрелок в Праге, который был вдохновлен трагедией в брянской гимназии, мог вести записи в Telegram-канале.

По его словам, нет никаких признаков того, что у стрелка были сообщники. Глава МВД уточнил, что ни один из сотрудников полиции или других служб экстренной помощи во время вмешательства в действия против стрелка также не пострадал.

Ранее очевидица рассказала «Газете.Ru» о стрельбе в Карловом университете в Праге.