Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кабмин Чехии обсудит трагедию в Праге

Правительство Чехии на чрезвычайном заседании обсудит стрельбу в Праге

close
100%
Twitter

Правительство Чехии на чрезвычайном заседании обсудит стрельбу в Праге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу чешского кабмина.

«В четверг 21 декабря… в 21:00 (23:00 мск — ред.)… пройдет чрезвычайное заседание правительства », — заявили в пресс-службе.

В центре Праги студент пришел в университет с оружием и расстрелял окружающих. Известно минимум о 15 погибших и 25 пострадавших, сам нападавший не выжил. По предварительной информации, ранее в тот же день стрелок убил своего отца. Инцидент произошел в здании философского факультета Карлова университета.

До этого полиция Чехии заявила, что 24-летний стрелок в Праге, который был вдохновлен трагедией в брянской гимназии, мог вести записи в Telegram-канале.

По его словам, нет никаких признаков того, что у стрелка были сообщники. Глава МВД уточнил, что ни один из сотрудников полиции или других служб экстренной помощи во время вмешательства в действия против стрелка также не пострадал.

Ранее очевидица рассказала «Газете.Ru» о стрельбе в Карловом университете в Праге.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами