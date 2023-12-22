В полиции Чехии уточнили число жертв стрельбы в Карловом университете

Стрельба, произошедшая в Карловом университете в Праге, привела к гибели 14 человек. Уточненные данные о жертвах журналистам сообщил глава чешской полиции Мартин Вондрашек, передает РИА Новости.

Как сказал представитель правоохранительных органов, еще 25 жителей получили ранения разной степени тяжести. При этом врачи оценивают состояние 10 из них как тяжелое, подчеркнул он.

«Хотел бы еще уточнить число погибших и раненых. На данный момент могу подтвердить 14 жертв этого ужасного преступления», — указал Вондрашек, общаясь с сотрудниками СМИ.

21 декабря в Карловом университете, расположенном в центре чешской столицы, произошла стрельба. Один из студентов пронес на территорию вуза оружие, после чего начал стрелять по оказавшимся рядом людям.

Позже представители правоохранительных органов республики заявили о ликвидации 24-летнего нападавшего. Кроме того, руководитель министерства внутренних дел страны Вит Ракушан не исключил, что стрелок мог вдохновиться трагедией в брянской гимназии №5.

Ранее в сети появилось видео с места стрельбы в Карловом университете.