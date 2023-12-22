Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В полиции Чехии уточнили число жертв стрельбы в Карловом университете

Полиция Чехии: стрельба в Карловом университете унесла жизни 14 человек

close
100%
David W Cerny/Reuters

Стрельба, произошедшая в Карловом университете в Праге, привела к гибели 14 человек. Уточненные данные о жертвах журналистам сообщил глава чешской полиции Мартин Вондрашек, передает РИА Новости.

Как сказал представитель правоохранительных органов, еще 25 жителей получили ранения разной степени тяжести. При этом врачи оценивают состояние 10 из них как тяжелое, подчеркнул он.

«Хотел бы еще уточнить число погибших и раненых. На данный момент могу подтвердить 14 жертв этого ужасного преступления», — указал Вондрашек, общаясь с сотрудниками СМИ.

21 декабря в Карловом университете, расположенном в центре чешской столицы, произошла стрельба. Один из студентов пронес на территорию вуза оружие, после чего начал стрелять по оказавшимся рядом людям.

Позже представители правоохранительных органов республики заявили о ликвидации 24-летнего нападавшего. Кроме того, руководитель министерства внутренних дел страны Вит Ракушан не исключил, что стрелок мог вдохновиться трагедией в брянской гимназии №5.

Ранее в сети появилось видео с места стрельбы в Карловом университете.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами