У экс-министра Абызова конфисковали квартиру в Хамовниках и 1,5 млрд рублей

Преображенский суд Москвы по итогам рассмотрения дела в отношении экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова конфисковал у него недвижимость в Москве и области, а также денежные средства на сумму 1,5 млрд руб., передает ТАСС.

У Абызова были конфискованы два земельных участка в подмосковной деревне Жуковка, квартира в столичном районе Хамовники на Первом Обыденском переулке, комната там же, машиноместо, квартира на Ленинском проспекте, а также активы в Италии.

В счет погашения ущерба по делу денежные средства взыскали в различной валюте, а также его акции энергетических компаний.

Суд также обратил в доход государства деньги на счетах Абызова в банках — это около 435 млн 929 тыс. руб. Также были изъяты и конфискованы деньги с квартир и рабочего места экс-министра: 1 млн 97 тыс. руб., $277 тыс., €97 тыс.

В дополнение к этому были изъяты наличные в таких иностранных валютах, как фунты стерлингов, канадские доллары, чилийские песо, перуанские соли.

21 декабря суд приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима. В 2012-2018 годах он занимал пост министра по вопросам Открытого правительства.

Экс-министра обвиняли в создании преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании денег. В ноябре впервые за пять лет Абызов смог дать показания. Все обвинения он категорически отрицает.

Ранее квартиру Абызова в Москве выставили на торги.