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Новогодняя ночь в Москве выдастся морозной

Синоптик Леус предсказал снег и до -9°C в новогоднюю ночь в Москве

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Москве в ночь на 31 декабря выпадет снег и похолодает до -9°C. Такой прогноз в своем Тelegram-канале опубликовал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Новогоднюю ночь мы проведем с легким снегом и с температурой, близкой к климатической норме», — написал он.

Согласно ожиданиям синоптика, в праздничную ночь на 31 декабря столбики термометров остановятся в диапазоне -4...-9°C.

По информации Леуса, последняя в 2023 году оттепель покинет российскую столицу в конце этой недели, на смену ей придут интенсивные влажные снегопады и постепенное снижение температуры воздуха.

«Дальнейшие прогнозы математических моделей пока имеют большую вариативность», — заключил он.

До этого главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что Новый год в Москве ожидается снежный. По ее прогнозу, до конца декабря к уже высоким снегам Москвы и Подмосковья добавится еще не менее 15 см.

Ранее метеорологи не исключили самый морозный за 20 лет Новый год в Москве.

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