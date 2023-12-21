В Херсонской области сообщили о сбитой ракете, летевшей в сторону Крымского моста

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету ATACMS, которая летела в сторону Крымского моста.

«Сегодня над акваторией Азовского моря была сбита ракета ATACMS, летевшая в сторону Крымского моста», — написал он.

Сальдо добавил, что военнослужащие сработали оперативно и точно.

До этого Минобороны РФ сообщало, что Киев предпринял неудачную попытку ракетной атаки по территории России. Средства ПВО уничтожили украинскую ракету над Азовским морем.

Незадолго до этого, российские средства ПВО сбили девять беспилотников над двумя российскими регионами. Как сообщили в Минобороны, украинские дроны самолетного типа были перехвачены дежурными средствами ПВО над Московской и Калужской областями. В ведомстве уточнили, что с помощью БПЛА Киев планировал устроить теракты.

Ранее Сальдо заявил, что восстановить Каховскую плотину возможно, проект сохранился.