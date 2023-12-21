Новосибирские подростки подрались из-за вейпа в школьном туалете

В Новосибирске подростки подрались в школьном туалете из-за вейпа и сломали унитаз. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.

По информации Telegram-канала, причиной конфликта между молодыми людьми стало похищение вейпа. Двое подростков начали избивать друг друга в туалетной кабинке, пока другие снимали происходящее на видео.

В результате поединка оказался сломан унитаз — на полу образовалась большая лужа. Сообщается, что после этого все участники инцидента скрылись.

До это в Рутульском районе Дагестана директор школы и учительница подрались, обсуждая закон о запрете мобильных телефонов для учеников. Тема вызвала разногласия из-за личного конфликта между педагогами.

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