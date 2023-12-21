Очевидица рассказала о стрельбе в Карловом университете в Праге

Жительница Праги Анна (имя изменено) рассказала «Газете.Ru», что находилась через дом от Карлового университета, где произошла стрельба. Женщина отметила, что слышала больше пяти выстрелов.

«В какой-то момент подъехали полицейские с оружием, заблокировали улицы и начали стрелять недалеко. До сих пор все перекрыто. Несколько убитых и много раненых. Было больше пяти [выстрелов] точно. Для Праги много, у нас обычно не стреляют», — сообщила она.

Мужчина открыл стрельбу в университете Праги в четверг, 21 декабря. Чешские СМИ пишут, что студентам пришлось прятаться от нападавшего на крыше вуза. Несколько человек погибли. Позднее мэр Праги заявил, что нападавший мужчина покончил с собой.

Ранее психолог перичислил возможные причины стрельбы в брянской школе.