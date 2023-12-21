Опубликовано видео с места стрельбы в Праге

Чешская полиция опубликовала видео с места стрельбы в Праге. Ролик с полицейской машиной опубликован в аккаунте чешской полиции в социальной сети X (бывший Twitter).

«Призываем граждан не оставаться в непосредственной близости и не выходить из дома. Работа полиции все еще продолжается», — говорится в сообщении.

Стрельба произошла в университете в центре Праги на площади Яна Палаха. По информации полиции, в результате инцидента есть раненые.

По данным портала Echo24, стрельба произошла на территории факультета искусств Карлова университета. Злоумышленник использовал длинноствольное оружие с оптикой.

Также чешские СМИ опубликовали фото мужчины, который открыл стрельбу в центре Праги.

Позднее полиция Чехии сообщила в социальной сети X о ликвидации стрелка, устроившего стрельбу в центре Праги.

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