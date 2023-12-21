Прокурор: Трепова получила от кураторов криптовалюту на 191,5 тыс. рублей

Прокурор по делу о теракте, устроенным Дарьей Треповой в кафе Санкт-Петербурга, Надежда Тихонова заявила, что обвиняемая получила от предполагаемых кураторов 191,5 тысячи на криптокошелек с декабря 2022 года по март 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Дата первой операции — 15 декабря 2022 года, дата последней операции — 26 марта 2023 года. Установлено, что на указанный криптовалютный кошелек за этот период поступила криптовалюта биткойн, эквивалентная 191 тыс. 470 рублям 52 копейкам по курсу ЦБ России на соответствующие даты зачислений», — сообщила Тихонова.

Ранее сообщалось, что следствие смогло установить, что кроме взрывчатки в статуэтке, которую вручили военному корреспонденту Владлену Татарскому, был установлен автомобильный GPS-трекер с прослушкой. Отмечается, фигурантка дела о теракте Дарья Трепова заявила, что не знала о трекере, в отличие от заложенного СВУ в бюсте.

Трепову обвиняют по трем статьям: теракт, хранение взрывчатки и подделка документов. Военный суд продолжает рассматривать уголовное дело и опрашивать свидетелей. 15 ноября в Санкт-Петербурге Дарью Трепову доставили в суд на первое слушание. Однако во время заседания объявили, что один из потерпевших скончался.

Ранее СК России показал видео с последствиями теракта на Крымском мосту.