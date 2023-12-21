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В Екатеринбурге рабочий разбился на стройке, упав с высоты

Ura.ru: в Екатеринбурге рабочий упал на стройке с высоты четвертого этажа

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FotograFFF/Shutterstock

В Верх-Исецком районе Екатеринбурга рабочий сорвался с высоты на стройке. Об этомсообщает Ura.ru.

Инцидент произошел на строящемся объекте по улице Архангела Михаила 21 декабря, с высоты четвертого этажа сорвался рабочий. Мужчина получил тяжелые травмы, медики не смогли спасти пострадавшего.

По факту произошедшего проверку проводит прокуратура Свердловской области. Устанавливается круг лиц, ответственных за безопасность на стройке, по результатам проверки будет принято правовое решение.

Ранее в Петербурге рабочий сорвался с высоты и попал в больницу в тяжелом состоянии.

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